Выход фильма "Мальвина" с Ивлеевой в главной роли перенесли на неопределенную дату

Фильм временно покинул график релизов "Атмосферы кино"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Фантастическая комедия "Мальвина" с блогером Анастасией Ивлеевой в главной роли не выйдет в кинотеатрах в запланированную дату 28 марта. Фильм временно покинул график релизов, сообщили ТАСС в пресс-службе кинопрокатной компании "Атмосфера кино".

"Фильм временно покинул график релизов "Атмосферы кино". Новой даты пока нет", - сказали собеседники агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что "Мальвина", релиз которой был запланирован на 28 марта, находится в постпроизводстве - речь, в частности, о работе над графикой и финальном монтаже.

О начале работы над фильмом компания "Марс медиа" совместно с онлайн-кинотеатром Kion объявили в июле 2023 года. Кроме Ивлеевой, в картине снимались Марина Васильева, Никита Ефремов и Сауле Юсупова. Режиссер фильма - Дарья Чаруша, известная по картине "Марафон желаний". По сюжету главная героиня Вася (Васильева), которая была очень талантливым ребенком, чувствует себя совершенно потерянной в 30 лет. На помощь приходит воображаемая подруга из детства Мальвина (Ивлеева) - девушка с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Режиссер фильма называет его "городской сказкой". Ивлеева, сыгравшая главную роль в сериале "Монастырь", признавалась, что ее новая героиня "не боится сказать прямо то, что думает, и всегда называет вещи своими именами".

21 декабря 2023 года Анастасия Ивлеева организовала "голую вечеринку" в клубе "Мутабор", в которой приняли участие многие медийные люди. Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал иск на 1 млрд рублей к Ивлеевой за организованную блогером вечеринку.