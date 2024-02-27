На кинофестивале "Циолковский" учредили гран-при в честь Юрия Гагарина

Награду получит лучшая российская картина о космосе

КАЛУГА, 27 февраля. /ТАСС/. Организаторы международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе "Циолковский", который пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля, учредили Гран-при в честь первого космонавта планеты Юрия Гагарина, сообщил президент кинофестиваля Игорь Угольников на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"В программе фестиваля в этом году будут существенные изменения и дополнения. И, прежде всего, это, конечно, Гран-при. По условиям фестиваля, по нашему уставу их существует три. В этом году мы прибавляем четвертый гран-при "Гагарин" - лучшей российской картине о космосе", - сказал Игорь Угольников во время презентации кинофестиваля.

Он отметил, что главный приз фестиваля - Гран-при "Циолковский". Кроме того, за лучшую режиссерскую работу вручается Гран-при "Королев", а Гран-при "Клушанцев" удостаиваются картины с лучшими спецэффектами.

Ранее пресс-служба фестиваля сообщала, что в 2024 году его посвятят героям космоса и 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, госкорпорации "Роскосмос", Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Россотрудничества, правительства Калужской области, Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, Ассоциации планетариев России и других общественных и коммерческих организаций.

Главный информационный партнер фестиваля - ТАСС.