В Арзамасе открыли выставку костюмов пушкинской поры

Проект исследует соприкосновение двух культурных традиций - дворянской и крестьянской в искусстве второй половины XVIII - первой половины XIX века

АРЗАМАС /Нижегородская область/, 27 февраля. /ТАСС/. Выставку театральных костюмов и кукол, созданных студентами Российского института театрального искусства (ГИТИС), открыли в Арзамасе во время форума, посвященного искусству русской провинции второй половины XVIII - начала XIX века, передает корреспондент ТАСС.

"Это достаточно уникальная история, потому что мы очень много делаем проектов в России, здесь мы делали совместную школу с нижегородским училищем Евстигнеева, а как раз выставка первая такая в нашей истории. Когда продумывалась программа "Арзамас-форума" мы думали, что здесь может быть. <…> Готовую выставку <…> мы делаем впервые", - рассказал ТАСС ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский.

Проект исследует соприкосновение двух культурных традиций - дворянской и крестьянской в искусстве второй половины XVIII - первой половины XIX века. В основе экспозиции - воссозданные платья, аксессуары, элементы нижнего белья, в частности, корсетные изделия и кринолины. Поэтическим акцентом выставки стали лучезарные кукольные образы из сказки Островского "Снегурочка".

Сокуратор выставки Надежда Мининкова добавила, что выставка состоит из нескольких экспозиционных зон, главная из которых посвящена реконструированным историческим костюмам, их создавали студенты 4 курса института.

"Для нас, как для художников, очень важно знать исторический крой при создании образов. Мы воспроизводим его в точности. <…> На нашей экспозиции представлены четыре костюма первой половины XIX века", - пояснила студентка 4 курса Анастасия Скорцени.

Презентация книги

Проведение подобных мероприятий, по мнению министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой, обеспечивают в том числе рост патриотического духа. "Диалоги о русской провинции сейчас в контексте формирования культурной повестки нашей страны крайне важны. Это обеспечивает и рост патриотического духа, потому что мы должны гордиться своей малой родиной", - отметила она.

Важно при этом, что форум проходит не в столице и даже не в областном центре. "Вы знаете, Арзамас, наверное, самое подходящее место сейчас в нашем регионе, и вы видите, как восстанавливается город", - заключила она.

Ректор ГИТИСа в свою очередь обратил внимание на презентацию 13-го тома Истории русского искусства. "Я абсолютно искренне говорю, что для меня это такая история, где я счастлив восхищаться этим невероятным научным подвигом ученых института искусствознания", - сказал Заславский.

О форуме

Научно-практический "Арзамас-форум" на тему "Искусство русской провинции. Вторая половина XVIII - начало XIX века" проходит с 27 по 29 февраля в Арзамасе и Нижнем Новгороде.

Форум - совместный проект ГИТИСа, ГИИ, Минкультуры Нижегородской области и Волго-Вятского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Арсенал). Его программа включает научные чтения, открытые лекции, дискуссионные панели, круглые столы, презентации, выставки, читки драматических произведений, концерт и спектакль.