В Архангельске представили фильм об истории и будущем Соловков

Над документальной лентой работали участники Летней соловецкой школы 2023 года

АРХАНГЕЛЬСК, 27 февраля. /ТАСС/. Премьера фильма об истории и будущем Соловецкого архипелага "Соловки. Между небом и морем" состоялась в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в рамках дней Арктики в Архангельске, передает корреспондент ТАСС. Над документальной лентой работали студенты - участники Летней соловецкой школы 2023 года под руководством режиссера Алексея Свиридова (Москва).

"Мы постарались вместе с нашей командой показать именно ключевые события в жизни архипелага, чтобы представить вот так линейно, как менялась жизнь на островах, что сейчас, что ждет в будущем, куда мы тоже немножко заглянули, - рассказала ТАСС одна из создательниц фильма Дарья Очеретенко. - Мы хотели сделать фильм с надеждой о том, что Соловки развиваются. Обычно мы все изучаем прошлое Соловков, но они - это не только прошлое, также у них есть будущее".

Авторы рассказывают об археологических находках на Соловках, люди посещали острова несколько тысяч лет, и, как говорит в фильме историк Алексей Едовин, по последним данным, возможно, и жили постоянно. А таинственные соловецкие лабиринты, возможно, не такие древние, как считалось, и созданы в средние века. Далее в истории было создание монастыря, и многие события, связанные с ним. Например, Соловецкое сидения 1668-1676 гг. Это вооруженное сопротивление монахов церковным реформам патриарха Никона. Боевые действия продолжались несколько лет. История ХХ века - это Соловецкий лагерь особого назначения и тюрьма, но не только.

Во время войны здесь были созданы отряды Северного флота. Из них самый известный - это соловецкие юнги. "Но были не только юнги, а обычно все говорят про юнг, только про юнг. Мы решили рассказать, что там было пять отрядов, представить эту тему пополнее, побольше", - отметила собеседница агентства.

Нынешний день Соловков, по мнению авторов, это не только сохранение историко-культурного наследия, что, несомненно, важно, но и развитие: поселка, монастыря, музея, и людей, которые там живут. "Как раз мы упомянули, что на Соловках хотят создать такой образовательный центр для детей, чтобы они больше узнавали и о острове, и о мире", - добавила Очеретенко. Музыку для фильма написали молодые композиторы Архангельского музыкального колледжа, один из которых уроженец Соловков.

О Соловках

Соловецкий архипелаг - популярное место среди туристов. На Соловецких островах с первой половины XV века существует Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, один из самых известных монастырских комплексов России. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. В год сюда приезжают более 50 тыс. тысяч туристов и паломников, основной турпоток приходится на летнее время.