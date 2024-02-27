На кинофестивале "Циолковский" впервые покажут архивные кадры из фильма о полете Гагарина

На мероприятии также покажут материалы о подготовке экспериментального полета "Аполлон" - "Союз"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Кадры из фильма "Первый рейс к звездам" о полете Гагарина и материалы о подготовке экспериментального полета "Аполлон" - "Союз" (ЭПАС), которые ранее не демонстрировались широкой аудитории, впервые покажут на кинофестивале "Циолковский" в Калуге. Об этом сообщила директор Российского государственного архива научно-технической документации Марина Малютина на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

"Вместе с архивом кинофотодокументов мы проводим работу по оцифровке уникальных кадров, материалов к фильмам, например, фильма "Первый рейс к звездам" о полете Юрия Алексеевича [Гагарина]. Те кадры, которые в фильм не вошли и ранее не демонстрировались. Также мы готовим для программы фестиваля материалы документальные, которые ранее не видел никто - это материалы подготовки советско-американского полета ЭПАС", - сказала Малютина входе презентации кинофестиваля.

Она отметила, что также на фестивале состоится премьера фильма в стереоформате о Российском государственном архиве научно-технической документации, которому в 2024 году исполнится 50 лет.

Пятый Международный кинофестиваль "Циолковский" пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля, его посвятят героям космоса и 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, госкорпорации "Роскосмос", Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, Россотрудничества, правительства Калужской области, Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, Ассоциации планетариев России и других общественных и коммерческих организаций. Главный информационный партнер фестиваля - ТАСС.