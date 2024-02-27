"Сябры" дадут два концерта в Петербурге 16 марта в честь 50-летия ансамбля

Главной темой предстоящих праздничных концертов станет весна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Советский и белорусский вокально-инструментальный ансамбль "Сябры" даст два концерта в Санкт-Петербурге 16 марта по случаю 50-летия коллектива, сообщили ТАСС в пресс-офисе организаторов.

"16 марта в БКЗ "Октябрьский" выступит легендарный вокально-инструментальный ансамбль "Сябры". Созданный в 1974 году, в 2024-м он отмечает свой полувековой юбилей", - говорится в сообщении.

Главной темой предстоящих праздничных концертов станет весна, отметили в пресс-офисе. Ансамбль выступит в БКЗ дважды в этот день - в 15 и в 19 часов. "Решение о проведении дополнительного концерта организаторы приняли после того, как все билеты на первый концерт были проданы задолго до даты", - отметили там.

Песни "Сябров", в числе которых "Алеся", "А я лягу-прилягу", "Печки-лавочки" и многие другие, знают наизусть слушатели нескольких поколений. Ансамбль - лауреат десятков премий и нескольких государственных наград, заслуженный коллектив Белоруссии. В его фонотеке - 20 альбомов. В составе - 10 человек, из которых 8 поют. Художественный руководитель и солист - народный артист Белоруссии Анатолий Ярмоленко.

Концерты состоятся при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.