"Союзмультфильм" выпустил серию "Простоквашино" про выборы

Согласно сюжету новой серии, почтальон Печкин баллотируется на должность управляющего деревней, но Маргариту Егоровну его предвыборная кампания не устраивает, поэтому она выдвигает свою кандидатуру

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. "Союзмультфильм" выпустил специальную серию мультсериала "Простоквашино" про избирательный процесс, особенности которого раскрываются на примере предвыборной гонки анимационных персонажей. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

"Вышел специальный выпуск мультсериала "Простоквашино", разъясняющий азы избирательного процесса на примере предвыборной гонки почтальона Печкина и няни Маргариты Егоровны. Благодаря юмористической форме и доступной подаче погружение в тему выборов с популярными героями превратилось в увлекательный процесс", - говорится в сообщении.

Согласно сюжету новой серии, почтальон Печкин баллотируется на должность управляющего деревней, но Маргариту Егоровну его предвыборная кампания не устраивает, поэтому она выдвигает свою кандидатуру.

Отмечается, что ранее "Союзмультфильм" уже создавал специальные выпуски мультфильмов о важных государственных процессах. В 2021 году вышла серия "Простоквашино" о передвижных кинотеатрах, которые появились в России в 2019 году в рамках национального проекта "Культура". Также на протяжении 2023 года выходили эпизоды мультсериала, посвященные финансовой грамотности.