В Калужской области реставраторы восстановили старинные росписи в Доме Щепочкина

В усадьбе также отремонтировали своды и пол

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Специалисты восстановили уникальную роспись потолков, стен и изразцов печей в Доме Щепочкина - главном пушкинском месте Калужской области. В усадьбе также отремонтировали своды и пол, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Дом Щепочкина - главное пушкинское место в Калужской области - много лет был закрыт для посетителей. Сейчас мы готовимся к юбилею поэта, и, в соответствии с указом президента о праздновании знаменательной даты, проводим масштабную работу по реставрации пушкинских музеев по всей стране. Посмотрела, что уже сделано: восстановлена уникальная роспись потолков, стен и изразцов печей, дверных блоков, отремонтированы пол, стены и своды", - написала Любимова.

Во вторник министр посетила отреставрированный Дом Щепочкина вместе с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Любимова отметила, что здание является уникальным памятником русского классицизма XIX века, в нем жили родственники супруги Александра Пушкина Натальи Гончаровой. Дважды в доме бывал сам поэт.

"После открытия посетители смогут увидеть и новую экспозицию, посвященную теме Отечественной войны 1812 года в творчестве поэта. Уверена, что гости по достоинству оценят старания реставраторов, музейных специалистов и всех, кто вернул Дому Щепочкина его великолепие", - сообщила Любимова.

Как уточнил Шапша, основные работы в усадьбе завершены, как только позволит погода, будет благоустроена прилегающая территория, создана красивая площадь. "Уже 25 мая проведем здесь большой Пушкинский праздник. Пригласили гостей из музея-заповедника <...> "Михайловское", приедет народный артист России Евгений Князев, который великолепно читает стихи великого поэта. Будет Имперский русский балет Гедиминаса Таранды и наш симфонический оркестр", - написал в своем Telegram-канале губернатор.

О Доме Щепочкина

Трехэтажный каменный дом Щепочкина построен в стиле русского классицизма, является характерным образцом русской дворянской усадьбы конца XVIII века - начала XIX века. Григорий Щепочкин был компаньоном прапрадеда Натальи Гончаровой по развитию парусно-полотняного производства.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) немецкие оккупанты устроили на первом этаже усадьбы конюшню, после освобождения района здание было приведено в порядок. До 2007 года в доме располагалась средняя школа, в январе 2008 года его передали в ведение Калужского областного краеведческого музея.