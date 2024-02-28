В Тунисе состоялся День открытых дверей русского языка и культуры

РАБАТ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. День открытых дверей русского языка и культуры под названием "Любовь без границ" состоялся в Тунисе.

"Местом проведения мероприятия стал государственный лицей "Омран", а организаторами выступили Тунисская ассоциация преподавателей русского языка и литературы в сотрудничестве с Координационным советом организаций российских соотечественников Туниса", - рассказал в телефонной беседе корреспонденту ТАСС руководитель Российского центра науки и культуры в Тунисе (Русский дом) Юрий Зайцев.

"День открытых дверей русского языка и культуры в столичном лицее - это второе в 2024 году мероприятие программы по популяризации русского языка, специально разработанной Русским домом в Тунисе и реализуемой в государственных лицеях Туниса при поддержке министерства просвещения североафриканской республики и посольства РФ в Тунисе", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, на площадке лицея собрались не только его ученики, также приехала изучающая русский язык молодежь из других столичных районов и ряда тунисских городов, в частности из Манубы и Буфиши. В мероприятии приняли участие учащиеся общеобразовательной школы при посольстве России в Тунисе и балерины столичной школы классического танца имени Сергея Дягилева.

"Гости увидели танцевальные, песенные и музыкальные номера, а в завершении ознакомились с художественными произведениями лицеистов, посвященными теме культурной дружбы между двумя нашими странами", - рассказал Зайцев. Почетными гостями мероприятия стали российские дипломаты из посольства РФ в Тунисе, представители местного департамента культуры и министерства просвещения. В общей сложности на Дне открытых дверей русского языка и культуры побывали свыше 300 человек.

"Мероприятия в рамках нашей комплексной программы, в том числе прошедшее в столичном лицее "Омран", направлены на воспитание традиционных ценностей у молодого поколения через приобщение к иностранным языкам, в первую очередь русскому языку, который является официальным дополнительным языком в общеобразовательных учебных заведениях Тунисской Республики, и развитие творческих способностей путем знакомства с богатой русской культурой", - подчеркнул руководитель Русского дома.