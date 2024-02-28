В Петербурге начались съемки исторической драмы "Павел. Первый и последний"

Режиссером сериала выступил Александр Котт

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Съемки исторического сериала "Павел. Первый и последний" об императоре Павле I начались в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института развития интернета (АНО "ИРИ").

"В Санкт-Петербурге начались съемки многосерийного исторического сериала "Павел. Первый и последний", - рассказали в пресс-службе.

Проект создается Первым каналом, компаниями "Cosmos studio" и "Look Film" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Режиссером сериала выступил Александр Котт.

"Перед нами стоит непростая задача - рассказать зрителю о самом противоречивом российском императоре и ответить на вопрос: "Кто такой Павел I?". Проблема в том, что большинство историков во многом относились к его личности скептически и даже предвзято. Поэтому нам пришлось буквально перерыть все возможные исторические документы, поднять его переписки с матерью и женами. На основе этого материала мы написали историю не об императоре, а в первую очередь о человеке", - привели в пресс-службе слова режиссера.

Роль Павла I в проекте исполняет Денис Власенко. В проекте также снимаются Наталья Суркова, Кирилл Кяро, Алексей Барабаш, Владимир Стеклов, Артем Крылов, Александр Чевычелов, Евгений Харитонов, Дарья Коныжева и другие. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Москве и Ростове.