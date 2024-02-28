"Союзмультфильм" проведет мастер-классы и кинопоказы на Всемирном фестивале молодежи

Зрители увидят такие ленты, как "Снежная королева", "Крокодил Гена", "Варежка", "Суворов. Великое путешествие", "Чинк: Хвостатый детектив"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Интенсив по анимации, мастер-классы, показы классических и современных мультфильмов киностудии "Союзмультфильм" ждут участников и гостей Всемирного фестиваля молодежи, сообщили в пресс-службе киностудии.

"Гости Всемирного фестиваля молодежи смогут принять участие в программе мероприятий "Союзмультфильма", часть из которых пройдут на специально организованном пространстве киностудии на федеральной территории "Сириус". В красочных интерьерах площадки и за ее пределами будут представлены тематические игры, мастер-классы, кинопоказы и квест на основе истории и современности одной из крупнейших российских киностудий. Кроме того, у юных участников мероприятий будет возможность создать собственный мультфильм", - говорится в сообщении.

Так, с 2 по 6 марта на фестивале пройдет пятидневный интенсив по анимации для участников детской образовательной программы, которые проведут приглашенные педагоги "Союзмультфильма". Помимо этого, своим опытом поделятся председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, генеральный директор киностудии Борис Машковцев и озвучивший Почтальона Печкина актер Иван Охлобыстин. Участников и волонтеров также ждут специальные кинопоказы для участников и волонтеров. Зрители увидят такие ленты, как "Снежная королева", "Крокодил Гена", "Варежка", "Суворов. Великое путешествие", "Чинк: Хвостатый детектив".

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года. Он состоится на федеральной территории Сириус. Фестиваль примет 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.