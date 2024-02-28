В кинотеатрах России впервые покажут "Бриллиантовую руку" Гайдая

Также в повторный прокат выпустят фильмы Владимира Меньшова "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Отреставрированную комедию Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" впервые покажут на больших экранах в современной России в честь 100-летия киноконцерна "Мосфильм". Также в повторный прокат выпустят фильмы Владимира Меньшова "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит", сообщил генеральный директор медиахолдинга "Цифровое телевидение" Роберт Гндолян.

"В этом году легендарная киностудия - киноконцерн "Мосфильм" - отмечает 100-летие со дня основания. Конечно же, для нашего телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" - это крайне важное событие, и нам хотелось по-особенному отметить юбилей. Мы провели опрос киносмотрящей аудитории, чтобы узнать, какие советские фильмы люди хотели бы увидеть на большом экране. Лидерами стали комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" и величайшие работы Владимира Меньшова: "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит". Именно эти киношедевры мы покажем в кинотеатрах по всей России в рамках проекта "Мосфильм. Золотая коллекция в кино". Кстати, в истории современной России "Бриллиантовая рука" будет показана на большом экране впервые", - сказал он на выставке-форуме CSTB.PRO.MEDIA 2024.

Снятые на пленку фильмы Гайдая и Меньшова покадрово восстановили мастера лаборатории "Мосфильм", картины воссозданы в формате 4K. Ранее в рамках проекта "Мосфильм. Золотая коллекция в кино" в повторный прокат выходили фильмы: "Асса", "Покровские ворота", "Кин-дза-дза!". Причем "Покровские ворота", "Ширли-мырли" были показаны на большом экране впервые, а "Асса" стала самым кассовым советским перевыпуском в 2022 году.