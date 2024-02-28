В Архангельской области объявили конкурс детских театров на тему науки и исследований

Спектакли-победители представят на фестивале "Ломоносов фест"

АРХАНГЕЛЬСК, 28 февраля. /ТАСС/. В Архангельской области объявили первый конкурс детских театральных коллективов, постановки должны быть посвящены научным достижениям или деятелям науки, которые связаны с регионом, сообщила ТАСС региональный координатор школьных театров Архангельской области Ирина Цыбун. Начался прием заявок, спектакли-победители будут представлены на фестивале "Ломоносов фест" 10-16 мая.

"Мы начинаем прием заявок на областной конкурс детских театральных коллективов. Спектакли будут связаны или с научными достижениями, или с какими-то выдающимися деятелями, связанными с нашей Архангельской областью. То есть это могут быть люди, которые родились здесь, в Архангельской области, то есть это могут быть наши земляки. Это могут быть люди, которые какой-то период времени работали в нашей Архангельской области, делали какие-то научные открытия", - сказала Цыбун.

К участию в конкурсе приглашают как школьные театры, так и детские театры на базе других образовательных организаций. Участникам может быть от 7 до 18 лет. Принимаются театральные постановки, литературные и литературно-музыкальные композиции длительностью до 30 минут. "Для отбора, конечно, нам важны такие критерии, как оригинальность режиссерского замысла, уровень актерского мастерства, исполнения, целостность, продуманность постановки, музыкальное сопровождение, художественное оформление", - пояснила собеседница агентства. Она добавила, что при выборе такой темы конкурса дети и их наставники, кроме непосредственно работы над постановкой, познакомятся с биографиями и деятельностью ученых региона, узнают об их открытиях и достижениях.

Отборочный этап будет проходить с 1 марта по 30 апреля 2024 года. Как отметил директор Архангельского театра драмы Сергей Самодов, планируется отобрать как минимум четыре-пять спектаклей-победителей, их будут показывать в театре драмы во время проведения фестиваля "Ломоносов фест. Искусство. Наука. Технологии", объединяющего науку и искусство.