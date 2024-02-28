В Москве прошла международная конференция, посвященная правителю и поэту Бабуру

Мероприятие началось с показа фильма о жизни и деятельности Захира ад-дин Мухаммада Бабура

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Международная научная конференция "Захир ад-дин Мухаммад Бабур: Царь, поэт, ученый, незаурядная личность", приуроченная к 541 году со дня рождения правителя и поэта, прошла в Московском государственном лингвистическом университете, передает корреспондент ТАСС.

"Он [Захир ад-дин Мухаммад Бабур] является выдающейся личностью, чье наследие оставило огромный след в истории, культуре и литературе. Сегодня мы, отмечая эту дату, отдаем дань великому мыслителю, поэту", - сказал на открытии конференции посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.

Конференция организована при поддержке посольства Узбекистана в России. На мероприятии присутствовали представители Исполкома СНГ, посольств Узбекистана, Киргизии, председатели международных фондов и организаций, издатели и ученые.

"Бабур был талантливым военачальником, который помимо воинской доблести, смекалки, обладал также незаурядным поэтическим талантом. Он был человеком тонкого ума и вкуса, с хорошим чувством юмора, об этом свидетельствуют написанные мемуары", - сказала на конференции советник посольства Киргизии в России Гулбарчын Байымбетова.

Мероприятие началось с показа фильма о жизни и деятельности Бабура. В ходе конференции исследователи из Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и городов России выступили с докладами, посвященными творческой, политической и лингвистической деятельности правителя и поэта. Ближе к вечеру гостей и участников ожидала культурная программа: перед ними выступили исполнители с узбекской музыкой и песнями. Мероприятие закончилось дегустацией блюд узбекской кухни.

Захир-ад-дин Мухаммад Бабур (1483-1530) - это узбекский поэт, мыслитель и государственный деятель. Бабур считается основоположником династии и империи Бабуридов. Самым главным его творческим трудом считается "Бабур-наме". "Бабур-наме" - это один из первых вариантов автобиографии в исламской литературе, переведенный более чем на 30 языков мира. Среди научных трудов Бабура также особое место занимает "Трактат об арузе" (1523-25), в котором рассматривается теория восточной метрики аруз (система стихосложения, основанная на чередовании долгих и кратких слогов). В 1521 году Бабур написал произведение "Мубайин", где изложил пять основ шариата.