На выставке "Россия" пройдет литературный фестиваль "Самая читающая"

В программе смотра - поэтические чтения, спектакли, презентации книг, дискуссии о литературе и кино, интерактивная выставка, детские мастер-классы и квесты

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Литературный фестиваль "Самая читающая" пройдет с 8 по 10 марта на форуме-выставке "Россия". В программе смотра - поэтические чтения, спектакли, презентации книг, дискуссии о литературе и кино, интерактивная выставка, детские мастер-классы, квесты и другое. Об этом на пресс-конференции сообщил режиссер Константин Богомолов.

"Фестиваль "Самая читающая" проходит на площадке выставки "Россия". Он в существенной степени ориентирован на молодое поколение, у нас даже есть день детской литературы. <...> Мы посчитали необходимым и важным совместить театр и литературу, музыку и литературу, то есть слово звучащее, слово информативное и слово тактильное", - сказал один из авторов идеи фестиваля Богомолов. Также автором идеи является литературовед и директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак.

Как отметил Богомолов, смотр состоит из четырех тематических частей. Первая, "Слово печатное", откроется книжной ярмаркой, в которой примут участие ключевые российские издательства, среди них - "Альпина. Проза", "Абрикобукс", "АСТ", ГМИРЛИ имени В. И. Даля и другие. В рамках этого блока программы состоятся презентации книг, автограф-сессии с писателями и литературные паблик-токи. Планируются дискуссии "Литературная география и гении места", "Литература и кино", "Проза молодых", "Писать и преподавать", а также "Лев Толстой - суперзвезда. Как классики становятся героями бестселлеров".

Вторая часть, "Слово звучащее", включает публичные поэтические чтения с актерами и поэтами, иммерсивный спектакль-выставку по произведениям современной российской литературы, вербатим по литературному и эпистолярному наследию классических российских писателей и многое другое. Среди событий - поэтический перформанс "Цех оживших поэтов" режиссера Александра Пронькина, а также главное мероприятие "Самой читающей" - марафон поэзии, который состоится 9 марта. В нем примут участие более 50 студентов театральных вузов и молодых артистов, которые прочтут современную и классическую поэзию. Режиссер проекта - Марина Брусникина.

Сразу после чтений на главной сцене фестиваля в рамках литературного марафона пройдет спектакль "Манифесты" режиссера Юрия Квятковского и композитора Николая Попова. Постановка переосмыслит манифесты известных деятелей культуры разных времен - Малевича, Кандинского, Хлебникова, Маяковского, Белого, Есенина, Гумилева, Хармса, Прокофьева, Шостаковича, Матюшина, Монастырского и других, сопровождая их музыкальным перформансом в различных жанрах, от госпела до рейва.

Третья часть фестиваля, "Слово тактильное", представляет литературу для детей и мастер-классы, которые пройдут 10 марта. В программе интерактивные, познавательные игры, спектакль "Путешествие Маши и Тони в Барахляндию" от "Театра предмета" Михаила Плутахина, мастер-классы от Центра творческого развития детей и подростков "Арка Марка" ГМИРЛИ имени В. И. Даля и презентации детских книг. В течение 9 и 10 марта в рамках "Самой читающей" состоятся квесты "Школа Доктора Айболита", ведущие - выпускники школы-студии МХАТ Полина Повтарь и Олег Сапиро.

"Отдельным блоком смотра станет программа от партнера проекта, российского общества "Знание", которое проведет тридцать просветительских мероприятий о литературе с 1 по 15 марта: лекции, интервью с писателями, режиссерами, читки поэзии, презентации книг и другие", - сказал режиссер.

Вход на события свободный, по регистрации.