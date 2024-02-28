Около 1,5 тыс. жителей Карелии за три дня посетили фестиваль с участием Мацуева

Выступления состоялись на сцене карельской государственной филармонии

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 февраля. /ТАСС/. Около1,5 тыс. зрителей посетили концерты трехдневного музыкального фестиваля "Денис Мацуев представляет: диалог поколений", который впервые прошел в Петрозаводске. Об этом ТАСС сообщила и. о. директора карельской государственной филармонии Татьяна Талицкая.

"Около 1,5 тыс. зрителей собрал музыкальный фестиваль "Денис Мацуев представляет: диалог поколений". Для Карелии, наверное, это беспрецедентный случай, когда билеты были раскуплены фактически за пару недель. А львиная доля билетов была приобретена за первые четыре часа с начала продаж: 1 января, с 00:00 до 04:00. Для Карелии это редкий опыт", - сообщила собеседница агентства.

На сцене карельской государственной филармонии зрителям впервые представили три концерта академической и джазовой музыки, а также открытую репетицию и лекцию для специалистов в области теории музыки. В программе фестиваля приняли участие как всемирно известные исполнители, так и представители молодого поколения музыкантов.

На гала-концертах, в частности, выступили пианист Денис Мацуев, лауреаты конкурса Чайковского солистка Зинаида Царенко, скрипач Равиль Ислямов и виолончелист Александр Рамм, а также 13-летний пианист Елисей Мысин, победитель международного конкурса имени Ф. Шопена в американском Нэшвилле.

В течение трех дней в их исполнении звучали произведения С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, Ф. Шопена, К. Сен-Санса.

Карелия вошла в 25 регионов России, где проходит музыкальный фестиваль "Денис Мацуев представляет: диалог поколений", посвященный 150-летию композитора С. В. Рахманинова.