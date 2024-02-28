В Данилове Ярославской области открылся центр культурного развития

В нем обустроили многофункциональный зал на 300 мест для проведения мероприятий, кинопоказов и спектаклей

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Современный Центр культурного развития открылся в Данилове Ярославской области в новом здании на 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

"Многие годы Даниловский районный Дом культуры располагался в приспособленном здании бывшего Воскресенского собора. Теперь благодаря поддержке президента в городе появилось новое современное культурное пространство, которое станет яркой точкой притяжения для всех неравнодушных к творчеству жителей города и района. В здании площадью почти 1,5 тыс. кв. м созданы достойные условия и для творческих коллективов, и для зрителей", - написал Евраев.

В центре оборудован многофункциональный зал на 300 мест для проведения мероприятий, кинопоказов и спектаклей. По словам губернатора, центр станет концертной площадкой для местных коллективов, а также для приглашенных артистов.

В новом здании созданы просторные классы для занятий хореографией, вокалом, живописью и музыкой. В центре оборудована современная студия звукозаписи. На строительство объекта и его оснащение было направлено более 192 млн рублей, эти средства выделены из бюджетов всех уровней по нацпроекту "Культура".