Венецианская биеннале не собирается исключать участие Ирана и Израиля

В заявлении дирекции говорится, что все страны, которые признаются Италией, могут автономно подавать заявки

РИМ, 28 февраля. /ТАСС/. Венецианская биеннале, проводящая раз в год выставки архитектуры или искусства, а также кинофестиваль не собирается исключать Израиль или Иран из списка стран-участниц на основе петиций.

Как говорится в заявлении дирекции биеннале, все страны, которые признаются Италией, могут автономно подавать заявки, и поэтому биеннале "не может брать в расчет никакие петиции или просьбы об исключении Израиля или Ирана".

Ранее сообщалось, что более 9 тыс. деятелей культуры и других общественных деятелей подписали петицию с просьбой исключить национальное участие Израиля из-за ответственности за "геноцид в секторе Газа". Стало также известно о подобном обращении от организаций Woman Life Freedom Europe и Woman Life Freedom Italy в отношении Ирана.

При этом дирекция Венецианской биеннале весной 2022 года заявила о прекращении любого взаимодействия с государственными представителями и организациями РФ. В результате Россия, у которой имеется собственный павильон на площадке биеннале, перестала участвовать в ежегодных экспозициях. Не включают в программу кинофестиваля и картины, созданные при поддержке Минкультуры РФ или с участием госфинансирования.

Как указывает дирекция, решение о закрытии российского павильона в Джардини приняли кураторы, назначенные Минкультуры РФ, которые "сообщили о том, что российского участия не будет и в грядущей 60-й биеннале искусства". Она пройдет с 20 апреля по 24 ноября, напоминается на официальном сайте. Дирекция также напомнила, что индивидуальные выставочные и сопутствующие проекты отбирает куратор биеннале на "основании артистических достоинств".