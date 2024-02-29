Мариинка покажет премьеру оперы Джакомо Мейербера "Гугеноты"

Режиссером-постановщиком спектакля выступил Константин Балакин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Мариинский театр покажет на Новой сцене премьеру оперы Джакомо Мейербера "Гугеноты". Это название под музыкальным руководством Валерия Гергиева возвратится в репертуар спустя более 70 лет после предыдущей постановки.

"Гугеноты" - это напоминание о том, что в истории человечества есть трагические страницы, и предостережение, чтобы по возможности это не повторялось. Хотя с точки зрения театральности "Гугеноты" - это праздник, однако уже в экспозиции заданы конфликты. Постепенно на передний выходит чудовищная трагедия, разогретая на религиозной почве", - сказал журналистам режиссер-постановщик Константин Балакин.

Спектакль во многом опирается на замысел самого композитора и его трактовку событий 1572 года в Париже. На сценическое представление также повлияли хроники Мериме, Дюма, исторические романы о Варфоломеевской ночи, написанные в конце XX века. Главные партии в "Гугенотах" готовят от трех до восьми солистов.

Постановка будет представлена в классическом оформлении - сцену украсят полотна и механическая бутафория. Художники Мариинского театра вручную задрапировали 5 км ткани. Сценографом спектакля и художником по костюмам выступила Елена Вершинина. В минувшем сезоне этот дуэт - режиссер и художник - успешно заявил о себе в Мариинке на постановке оперы "Нюрнбергские мейстерзингеры" Рихарда Вагнера.

Действие "Гугенотов" отсылает к истории Франции второй половины ХVI века, где на фоне религиозных войн (Варфоломеевская ночь) разворачивается история любви протестанта Рауля и католички Валентины.

В Мариинском театре "Гугеноты" впервые были исполнены в феврале 1862 года - тогда опера Мейербера впервые прозвучала на русском языке. Затем Мариинский неоднократно обращался к этому сочинению: постановки осуществлялись в 1871, 1899, 1928, 1935 и 1951 годах.