Музыкант Маргулис приглашает музыкантов на свой квартирник

Мероприятия проходят в Центральном Доме культуры железнодорожников

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Любой желающий сможет принять участие в квартирнике заслуженного артиста России Евгения Маргулиса в Центральном Доме культуры железнодорожников (ЦДКЖ), сообщил ТАСС сам музыкант. Таким образом, артист надеется возродить формат "народных квартирников".

В январе стартовал новый проект артиста - "Квартирник с Маргулисом в ЦДКЖ". Раз в месяц на концертной площадке в ЦДКЖ собираются гости музыканта. 22 февраля уже прошла такая встреча с певцом и телеведущим Александром Пушным. "Нас долго уговаривали перенести квартирник на концертную площадку, и мы долго не соглашались. Пока, что называется, не сошлись звезды, и мы не нашли подходящую сцену. ЦДКЖ устраивает нас по уровню комфорта и хорошему звуку. К этому моменту я понял, что мне не хватает драйва именно от совместного выступления с моими гостями. Мы решили сделать в буквальном смысле слова народный квартирник", - сказал музыкант.

Маргулис отметил, что в телепроекте "Квартирник у Маргулиса", выходящего на НТВ, он выступает как вежливый хозяин, который слушает, интересуется и задает вопросы. "В ЦДКЖ же на сцене встретятся старые друзья, которым, есть, что вспомнить и есть, что вместе сыграть", - продолжил Маргулис, добавив, что на квартирник в ЦДКЖ "может прийти любой желающий", в то время как на телестудии выступает только "проверенная публика".

Артист пока не планирует "запаковывать живой квартирник в телеформат", но не исключил, что в дальнейшем записи встреч могут транслироваться в социальных сетях. "Смысл квартирников в ЦДКЖ именно в живом формате исполнения", - отметил Маргулис.

Он также сообщил, что в ближайшую встречу 15 марта компанию музыканту составит группа "Необарды" - коллаборация из нескольких авторов-исполнителей. "Очень лиричные ребята с великолепным звучанием. Как раз начнется весна, с ними можно погрустить, помечтать и вообще отлично провести время", - добавил музыкант.

О Евгении Маргулисе

Маргулис - один из ярчайших представителей блюзового направления в российском роке, в прошлом - участник "Машины времени" и один из основателей и участников группы "Воскресенье".