В Кириллове впервые покажут подаренное монастырю царем Михаилом Романовым паникадило

Вес экспоната составляет около 400 кг

ТАСС, 29 февраля. Паникадило весом почти 400 кг, преподнесенное в дар Ферапонтову монастырю от царя Михаила Федоровича Романова, впервые отреставрируют и представят посетителям в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Экспонат поступил в музей в 1940-е годы, но ни разу не реставрировался и не выставлялся, сообщили ТАСС в музее.

"Это паникадило особенное - 20 июля 1639 года оно было пожертвовано в Ферапонтовский монастырь первым государем из династии Романовых Михаилом Федоровичем, и до 1915 года висело перед иконостасом в соборе Рождества Богородицы, прославившимся уникальными фресками Дионисия. Как утверждают описи, находилось оно непосредственно перед образом Спаса. Вес его был и остается достаточно внушительным - 17 пудов и 12 гривенок (фунтов) - по современным меркам, 383 кг", - привела пресс-служба слова генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

"Паникадило украшено сверху двуглавым орлом и имеет 20 канделябров, расположенных двумя ярусами. Особого внимания заслуживает орнамент на канделябрах. Вместо обычных в подобных случаях изображений херувимов мы видим на каждом канделябре литое изображение головы в царской шапке. Это изображение, отчасти напоминающее собою суровый профиль Ивана Грозного, представляет редкое и любопытное явление в области русской церковной орнаментики", - отметил руководитель музея.

Как рассказала ТАСС заместитель директора музея-заповедника Светлана Смирнова, паникадило было изготовлено специально для собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. "Это большое двухъярусное медное посеребренное паникадило с двуглавым орлом. Его описывал еще в 1899 году русский краевед и богослов Иван Бриллиантов в своей книге "Ферапонтов монастырь". Он видел профили царя и как раз соотнес их с изображениями Ивана Грозного, то есть это паникадило привлекало внимание еще с XIX века. Возможно, мы покажем этот красивейший экспонат в нынешний год 100-летия музея", - рассказала ТАСС заместитель директора.

Памятнику требуется реставрация, работа предстоит сложная из-за огромного количества деталей. "Паникадило очень значимое для нас, поскольку из нашего памятника, из Ферапонтова монастыря. Нам очень важно его отреставрировать и в юбилейный год мы заявили о нем. С момента поступления в музей в 1940-е годы предмет не реставрировался и нигде не выставлялся", - сообщила заместитель директора.

Размеры экспоната составляют 201 на 220 на 220 см. Несмотря на 385-летний возраст, паникадило сохранилось до наших времен практически в целом виде за исключением небольших утрат.