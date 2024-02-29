В Пскове Мариинский театр представит оперу Мусоргского "Хованщина" в марте

Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова пройдет в рамках нацпроекта "Культура"

ПСКОВ, 29 февраля. /ТАСС/. Фестиваль музыки в честь двух известных российских композиторов Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова состоится в Пскове в марте при участии артистов Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Они представят оперу "Хованщина", которая включена в золотой фонд мировой классической музыки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отметив, что фестиваль пройдет в рамках нацпроекта "Культура".

"В марте мы отметим два значимых юбилея в мире музыки - 185 лет со дня рождения Модеста Мусоргского и 180 лет со дня рождения Николая Римского-Корсакова. В честь этих дат в регионе будет реализован целый ряд проектов. Одним из самых ярких мероприятий станет Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова. Грандиозным закрытием фестиваля станет опера "Хованщина" в исполнении Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Ведерникова, зрители смогут увидеть "одни из самых ярких коллективов страны". В их числе Санкт-Петербургский Балет, Симфонический оркестр Петрозаводской государственной консерватории, ансамбль "Солисты Екатерины Великой".

Личности двух композиторов имеют для Псковской области особое значение. Модест Мусоргский родился и провел детство в деревне Карево, сейчас это территория Куньинского района. В соседнем селе Наумово располагалась усадьба, принадлежавшая родителям матери композитора, он регулярно посещал эти места. Сейчас в Куньинском районе открыт мемориальный музей-усадьба Мусоргского, это единственный в мире музей композитора. Николай Римский-Корсаков в 1907-1908 годах жил и работал в деревне Любенск Псковской области, в этом же доме он умер в ночь с 7 на 8 июня 1908 года.

В центре нацпроекта "Культура" - повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2019 года.