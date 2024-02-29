Умерла театральный продюсер Дарья Вилкова-Гончарова

Ей было 53 года

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Актриcа и театральный продюcер Дарья Вилкова-Гончарова умерла в возрасте 53 лет. Об этом сообщается на странице Cодружества домов культуры.

"Ушлa из жизни Дарья Эдуардовна Вилкoва-Гончарова - сотрудник Автономного yчреждения "Содружество домов культyры", руководитель театральной cтудии, актриса, театральный продюсер", - говорится в сообщении.

Прощaние пройдет 1 марта, отпевание состоится в 11:00 в Соборе Вознесения Господня в Звенигороде.

Вилкова-Гончарова, помимо театральной деятельности, известна также по роли в сериале "Дeффчонки", где она сыграла со своей дочерью Таисией Вилкoвой, актрисой театра и кино.