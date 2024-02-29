Путин поручил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия РФ.

"Старинные здания, усадьбы, храмы - это зримое воплощение нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений. Прошу правительство, парламентариев, профильные комиссии Госсовета с участием общественности проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия. Надо устранить явно избыточные, противоречивые требования, из-за которых памятник порой разрушается на глазах, а формально, по закону, оперативно принять меры по его спасению невозможно", - сказал Путин.

"Предлагаю сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России. Рассчитываю, что мы принимаем ее на 20 лет", - добавил он.