Академия танца Эйфмана представит программу на выставке "Россия"

Презентация пройдет с 5 по 11 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Академия танца Бориса Эйфмана с 5 по 11 марта представит свою инновационную творческо-образовательную программу на Международной выставке-форуме "Россия". Об этом сообщила пресс-служба балетного заведения.

"Академия предстанет на выставке как инновационное образовательное учреждение, осуществляющее подготовку универсальных артистов балета. Презентация начнется с открытия стенда с участием президента академии, народного артиста России Бориса Эйфмана", - рассказали в пресс-службе.

В рамках дня Бориса Эйфмана запланирова демонстрация фильма "Как зажигаются звезды", созданного при участии компании "Газпром-медиа", и показ документального проекта "Пространство жизни Бориса Эйфмана".

В течение последующих пяти дней запланирована серия мастер-классов по уникальной технике рисования движения, театральному гриму, пластической выразительности, флешмоб "Танцуй с академией" и другие события при участии специалистов из России, Венгрии и Китая.

Академия танца Бориса Эйфмана была создана правительством Санкт-Петербурга в 2013 году. Уникальность обучения здесь заключается в интеграции преподавания классического балетного искусства и изучения практик современной мировой хореографии, что позволяет готовить универсальных балетных танцовщиков, владеющих разными техниками. Выпускники академии танцуют в труппах Театра балета Бориса Эйфмана, Большого и Мариинского театров, Театра балета имени Леонида Якобсона. В 2021 году в академии открылось отделение театральных технологий, где готовят светорежиссеров, гримеров, костюмеров.