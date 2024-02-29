В Екатеринбурге планируют открыть музей с постоянной экспозицией о группе Дятлова

Замминистра культуры региона Сергей Радченко уточнил, что Серовский драматический театр впервые в 2024 году создаст театральную постановку о группе Дятлова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Музей истории Екатеринбурга рассматривает возможность создания музея, в котором разместят постоянную экспозицию о погибшей на севере Свердловской области группе туристов во главе с Игорем Дятловым, сообщил ТАСС директор музея Игорь Пушкарев, назвав "анонсом" открывшуюся в музее выставку "Как живые. Группа Дятлова". Музей может разместиться в креативном кластере "Л52" в центре города, сообщил он ТАСС.

"Возможно, когда-то появится музей группы Дятлова. <...> Сейчас мы шаг за шагом подходим к реализации этого проекта, начинаем с выставки", - сказал он на открытии выставки, уточнив ТАСС, что проект может быть реализован в среднесрочной перспективе. Сейчас обсуждается создание в кластере "Л52" Музея частных коллекций для выставления редких уникальных предметов из частных коллекций, где и может разместиться экспозиция, посвященная группе Дятлова.

Замминистра культуры региона Сергей Радченко уточнил также, что Серовский драматический театр впервые в регионе в 2024 году создаст театральную постановку о группе Дятлова.

На горном перевале в 300 м от вершины горы Холатчахль (Северный Урал) 2 февраля 1959 года при не до конца выясненных обстоятельствах погибли девять членов туристической группы под руководством Игоря Дятлова. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, но у некоторых были обнаружены серьезные травмы. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.