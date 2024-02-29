Минкультуры подготовит предложения по расширению программы "Пушкинская карта"

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил расширить эту программу

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ займется подготовкой предложений по расширению всероссийской программы "Пушкинская карта" после соответствующего поручения президента страны, сообщили в пресс-службе ведомства.

В четверг президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу "Пушкинская карта", с помощью которой школьники и молодежь могут бесплатно посещать кино, музеи, театры и выставки. Об этом он заявил, выступая с посланием Федеральному собранию. Глава государства обратил внимание, что благодаря Пушкинской карте учреждения культуры получают стимул для развития и запуска новых проектов, в том числе с участием бизнеса.

"В послании Федеральному собранию президент поручил подготовить предложения по расширению программы. И предложения будут подготовлены согласно поручению президента", - сказали в пресс-службе министерства культуры.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года. С помощью этой карты граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты, номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.