Создатели "Смешариков" и "Фиксиков" в 2023 году выпустили 1720 минут анимации

Гендиректор ГК "Рики" Юлия Немчина заявила, что у студии в работе сейчас "четыре полных метра и сериальная история"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Четыре полнометражных фильма разрабатывает группа компаний "Рики", подарившая зрителям мультсериалы "Смешарики", "Фиксики" и полнометражный фильм "Финник". В 2023 году в ГК "Рики" создали 1 720 минут анимации, сообщила ее генеральный директор Юлия Немчина.

"За 2023 год мы создали 1 720 минут анимации, это очень большая цифра с точки зрения не только "Смешариков". Это весь пул проектов, который у нас есть. Сейчас глобально [в работе] четыре полных метра и сериальная история, которая, собственно, продолжается: "Смешарики", "Фиксики", "Тима и Тома", наши любимые "Ася и Вася", огромное количество проектов", - сказала она на выставке-форуме CSTB.PRO.MEDIA 2024.

Немчина отметила, что благодаря поддержке государства в лице Министерства культуры, Фонда кино и Президентского фонда культурных инициатив анимационным студиям стало проще создавать блокбастеры и сериальные истории. "Помощь государства очень важна, нам она оказывается, и мы делаем в связи с этим успешные проекты", - добавила она.