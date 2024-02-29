Сериал о подготовке к Олимпийским играм 1980 года выйдет под новым названием

Главные роли в сериале исполнили Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский, Вячеслав Чепурченко, Игорь Гордин, Юрий Стоянов, Евгений Стычкин

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Сериал "Олимпиада" режиссера Евгения Стычкина о подготовке и проведении XXII летних Олимпийских игр 1980 года сменил название. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" в 2024 году под новым названием "Игры", сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Сериал "Олимпиада" от "Плюс студии" и "Лунапарка", снятый специально для "Кинопоиска", получил новое название "Игры", - сказали в пресс-службе.

Сюжет сериала "Игры" разворачивается на фоне подготовки и проведения XXII летних Олимпийских игр в Москве. После очередной выходки сына советского функционера Игоря отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80, где он начинает работать волонтером. Его начальником становится Ирина, которая не собирается делать никаких поблажек избалованному парню из богатой семьи. Оказавшись по ту сторону афиши мирового события, Игорю предстоит познакомиться с разными людьми, которые изменят его взгляды на жизнь, - со спортсменами, тренерами и другими волонтерами. Их глазами он увидит всю драму вокруг подготовки к большому соревнованию, которое было на грани срыва и изменило страну навсегда.

"Игры", потому что наше кино не только про Олимпиаду. Это кино про время, про страну, про людей. А люди, как известно, во все времена играли в игры. Тогда мне было шесть лет, и я почти что ничего не помню, кроме ощущения праздника, - привели в пресс-службе слова Стычкина. - Сыр и салями нарезаны по восемь кусков и запечатаны в вакуумную упаковку. Милиция в белом и на конях. Помню про то, как папа сказал, что не стало Высоцкого. Это был переломный момент в истории страны. Строительство, деньги, Афганистан, бойкот, невиданные по масштабу и красоте церемонии открытия и закрытия, ветер свободы, надежды. Время, когда люди вдруг почувствовали себя частью большого мира, приподнятый тогда занавес так и не закрылся, страна и ее народ изменились навсегда".

Главные роли в сериале исполнили Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский, Вячеслав Чепурченко, Игорь Гордин, Юрий Стоянов, Евгений Стычкин. К уже заявленному ранее актерскому составу присоединились Алексей Серебряков, Сергей Чонишвили, Александра Бортич, Иван Тюликов, Евгений Санников, Евгения Дмитриева, Павел Майков, Ольга Литвинова, Алена Бондарчук, Ирина Паутова, Александра Киселева и другие. Съемки проекта проходили в Москве, окрестностях Санкт-Петербурга и Узбекистане. Премьера восьмисерийной драмы состоится на "Кинопоиске" в 2024 году.