Толстой призвал поддерживать любящих русский язык и в недружественных странах

По мнению советника президента по вопросам культуры и искусства, нужно консолидировать усилия министерств, которые занимаются этим

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Россия должна поддерживать людей, которые любят русский язык и ее культуру, в том числе в недружественных странах, где им сейчас особенно нелегко, заявил ТАСС советник президента России по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой. По его мнению, нужно консолидировать усилия министерств, которые занимаются этим.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству нарастить финансирование программ продвижения за рубежом русского языка и культуры.

"Что касается продвижения распространения русского языка и русской культуры, то, конечно, это должно охватывать вообще все страны и весь мир", - сказал Толстой. По его словам, русский язык надо продвигать в первую очередь в странах СНГ, БРИКС, где Россия играет существенную роль, а также в Африке и Латинской Америке.

"При этом мы должны поддерживать и людей, которые любят и ценят русскую культуру и язык в тех странах, где им сейчас особенно нелегко, которые мы можем сейчас назвать недружественными с точки зрения политики руководства этих государств. Но люди ни при чем, они любят русскую культуру и язык и в непростых условиях пытаются их защищать. Мы должны им помочь и найти возможность поддержать их тоже", - подчеркнул советник президента.

Толстой также считает, что нужно "консолидировать усилия министерств, которые отвечают за продвижение распространения русского языка и русской культуры, а именно - министерство иностранных дел, Россотрудничество, министерство просвещения, министерство науки и высшего образования".