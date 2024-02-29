В Москве вручили награды фестиваля контента стриминговых платформ Original+

Самым ожидаемым проектом назвали детективную драму "Калимба"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Третий фестиваль контента стриминговых платформ Original+ завершился в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA 2024. Награды фестиваля получили сериалы "Калимба", "Дядя Леша", "Неверные" и другие, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

В номинации "Оригинальный сериал" награду получила картина "Неверные" платформы Wink, рассказывающая историю адвоката-алкоголички, которая остается одна и строит карьеру на бракоразводных и семейных процессах. Главные роли в проекте исполнили Оксана Акиньшина, Егор Дружинин, Роман Евдокимов, Иван Добронравов, Мила Ершова, Нелли Уварова, Алена Хмельницкая и другие. За производство сериала отвечает "Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с "НМГ студией". Проект также получил приз за оригинальный сценарий и специальный приз жюри СМИ "За трезвый взгляд на вещи".

Самым ожидаемым проектом назвали детективную драму "Калимба" онлайн-кинотеатра Okko, производством которой занимается кинокомпания Norm Production. По замыслу создателей, сериал "Калимба" - проект на стыке психологического триллера, драмы и детектива. Он расскажет историю профессора психиатрии, который проводит опасный психологический эксперимент и под ложным предлогом запирает в подвале жертв и их обидчиков, скрывая свои истинные цели. Исполнитель главной роли в сериале Федор Бондарчук также получил награду фестиваля в номинации "Оригинальный актер". Кроме того, "Калимба" стал лучшим сериалом по мнению жюри СМИ.

"Оригинальной актрисой" фестиваля стала Юлия Хлынина за роль в драмеди "Первый класс" онлайн-кинотеатра "Иви". Режиссером "Первого класса" выступила Светлана Самошина, проект рассказывает про трех подруг, которые борются за единственное место в престижной школе для своих детей. Сериал также получил специальный приз от "Российской газеты".

В категории "Оригинальное режиссерское видение" жюри отметило режиссера Дмитрия Невзорова и его проект "Дядя Леша" с Тимофеем Трибунцевым в главной роли. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Kion в этом году. Он рассказывает о дворнике детского дома, который каждую ночь надевает маску, садится на велосипед и совершает ограбления домов местных богачей, чтобы обеспечить сирот всем необходимым. Проект также наградили в номинации "Оригинальная музыка".

Специальный приз от жюри СМИ также получила криминальная комедия "Кинопоиска" "На автомате", режиссером которой выступил Борис Акопов. Главные роли в проекте исполнили Слава Копейкин и Денис Косиков, которые сыграли двух братьев, решивших торговать оружием в даркнете. Этому же сериалу достался специальный приз от "Гильдии кастинг-директоров России". За оригинальный эксперимент с контентом наградили "Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции" на платформе "Смотрим", а за оригинальную коллаборацию - проект "Интимная жизнь семьи Коноваловых" на Rutube. Приз от жюри СМИ также получило шоу "Свидание с прицепом" на Rutube.

О фестивале

На фестивале Original+ крупнейшие стриминговые платформы представили свои проекты, релиз которых запланирован на 2024 год. Работы оценивало профессиональное независимое жюри, а также жюри СМИ. Организатор фестиваля - компания "Мидэкспо", генеральным партнером смотра выступает Институт развития интернета. Соорганизатор фестиваля - "Российская газета".