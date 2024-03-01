В "Манеже" открывается Московская неделя моды

Показы также пройдут в павильоне №75 на ВДНХ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Вторая Московская неделя моды, в рамках которой российские и зарубежные дизайнеры представят свои коллекции, открывается в Центральном выставочном зале "Манеж", а также на площадке 75-го павильона ВДНХ. В дни открытия и закрытия мероприятия, 1 и 8 марта, пройдут коллективные показы российских дизайнеров с участием артистов.

В Центральном выставочном зале "Манеж" показы пройдут с 2 по 7 марта. Свои коллекции представят дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Улан-Удэ и других городов России. В рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, подписанных на форуме BRICS+ Fashion Summit, в показах участвуют и зарубежные модельеры.

В дни показов с 13:00 до 21:00 в "Манеже" будет работать маркет, где гости смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов, кроме того, здесь же откроется В2В-шоурум - профессиональная площадка, ориентированная на представителей бизнес-сообщества. Также зрители смогут посетить лекторий "Прошлое, настоящее и будущее моды в России", где в формате паблик-токов, дискуссий и лекций профессионалы модной индустрии обсудят, как научиться прогнозировать тренды, поговорят о русском следе в мировой моде, современных трендах в мультимедиа, диджитал-моде и другом.

В павильоне №75 на ВДНХ пройдут открытые показы для жителей и гостей столицы. Новые коллекции представят дизайнеры из Уфы, Элисты, Казани, Самары, Кирова и других российских городов.