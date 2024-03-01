В Москве пройдет концерт обновленного состава группы "Парк Горького"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сольный концерт обновленного состава группы "Парк Горького" пройдет в пятницу в Москве, в "Крокус Сити Холле". На сцене впервые прозвучат новые песни группы на русском и английском языках.

Лидер-гитарист, аранжировщик и вокалист "Парка Горького" Олег Изотов сообщил, что работа над новым материалом проекта шла два года и продолжается до сих пор. "Будет абсолютно новая концепция, звучание уже с современными элементами аранжировки. 1 марта будет первый большой мощный концерт, в котором мы исполним только одну песню, написанную старым составом", - сказал музыкант. Продюсер группы Стас Намин добавил, что эта песня написана заслуженным артистом РФ, солистом классического состава группы Николаем Носковым. "Он же будет у нас специальным гостем. Мало того, что он лицо группы, которую я тогда собрал, он еще и потрясающий человек. Это если говорить о том, почему мы исполним эту песню", - пояснил Намин.

Также на концерте прозвучит песня "Peace In Our Time" вокалиста, гитариста и основателя американской рок-группы Bon Jovi Джона Бон Джови и бывшего ее гитариста Ричи Самбора, написанная специально для "Парка Горького". "Эта песня, написанная по моей просьбе, исполняется только нами, и даже Bon Jovi не исполняют ее без нас. Сейчас мы планируем сделать на новом витке жизни совместный клип, где будут петь и они, и мы, и мы будем исполнять эту песню", - рассказал Намин.

Также группа представит несколько ремейков мировых рок-хитов, созданных в своем индивидуальном стиле, такие как "Masters of War" Боба Дилана. Кроме того, обновленный "Парк Горького" сделал свою версию песни Намина "Девочка из Нью-Йорка" на стихи Евгения Евтушенко, написанную еще в 1986 году после первых концертов Намина в Нью-Йорке. Многие песни из репертуара концерта вошли в новый студийный альбом "One World Freedom", который группа планирует представить публике уже в марте.

О группе и новом составе

Помимо Олега Изотова, в состав группы входят бас-гитарист и вокалист Иван Гуськов, барабанщик-вокалист Алексей Баев, лидер-вокалист Сергей Арутюнов, лидер-гитарист и вокалист группы Тимофей Григоровичи и бас-гитарист и вокалист Марко Мендоза. Как отметил Стас Намин, сегодняшний "Парк Горького" - это не копия того, что было раньше, а совершенно самостоятельный состав "со своим оригинальным, ни на кого не похожим творческим лицом".

Группа "Парк Горького" (Gorky Park) была создана Наминым в 1987 году, впервые музыкант полноценно представил свой проект публике в 1988 году - "Парк Горького" выступила на концертах группы Scorpions в Петербурге. В 1990 году в группе произошел конфликт, и она распалась. Первое выступление группы в новом составе прошло в августе 2022 года в Москве на фестивале российского рока, приуроченном к 35-летию центра Стаса Намина SNC.