Умер актер Игорь Капатов

Ему было 70 лет

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Актер Игорь Капатов, который озвучивал роль Мишутки в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!", умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщили в Башкирском государственном театре кукол, где актер работал в 1977-1982 годах.

"Сегодня вечером мы получили скорбную весть. Ушел из жизни народный артист Республики Башкортостан Игорь Альбертович Капатов (1953-2024)", - сказано в сообщении в группе театра в сети "ВКонтакте".

Представители театра уточнили, что Капатов начал работать в труппе Башкирского государственного театра кукол после окончания Горьковского театрального училища искусств в 1977 году. В театре отметили, что Капатов "был актером преимущественно острохарактерным, склонным к эксцентрике, гротеску и глубокому психологическому анализу". Также Игорь Капатов работал над спектаклями как режиссер и художник-постановщик.

"В 2001 году Игорь Альбертович переехал в Москву, где снимался в кино и телесериалах, играл в театре, озвучивал мультфильмы, а всероссийскую известность получил благодаря роли Мишутки в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!" - уточнили в учреждении.

Сам Капатов считал, что Мишутка для него - "очень ценный опыт работы и сложная актерская задача", вспоминают в театре.