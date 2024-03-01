На выставке "Россия" в апреле начнется новая программа

Ее посвятят традициям и будущему

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новая программа начнется на Международной выставке-форуме "Россия" на территории ВДНХ, она будет посвящена будущему и традициям. Основными участниками станут дети и молодежь, рассказала в интервью ТАСС генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

"С апреля мы потихоньку начнем нашу новую программу - это еще секрет. Но она будет о будущем и о традициях. Основными участниками и спикерами станут дети и молодежь. Очень надеемся, что на нашей площадке будут зарождаться новые тренды. У нас есть такая амбиция, и об этом будут следующие месяцы выставки. И, конечно, будет очень много цветов. Но это все мы вот-вот объявим", - рассказала собеседница агентства.

Виртуозова отметила, что март также наполнен большими мероприятиями. В частности, в пятницу начинается Московская неделя моды с зарубежными участниками. 5-6 марта пройдет женский форум. "Женщины со всей страны приедут на нашу площадку - будет много обсуждений, мы очень их ждем", - рассказала гендиректор выставки.

Международная выставка-форум "Россия" на территории ВДНХ в Москве открылась 4 ноября 2023 года и продлится до 8 июля 2024 года. На выставке представлены достижения страны, собранные на одной площадке. Для гостей проводят культурные мероприятия, также организовывают деловую и образовательную программы. Для посетителей подготовили 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации.

Также на территории выставки гости могут ознакомиться с интерактивными стендами, посвященными различным отраслям: промышленности, транспорту, медицине, ИТ-технологиям. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 10:00 мск.