Нарышкин отметил лидирующую роль России по сохранению наследия античной Пальмиры

Председатель РИО отметил, что прорывом в этой области стал международный проект Института истории материальной культуры РАН, Русского географического общества и Государственного Эрмитажа по созданию подробной 3D-модели Пальмиры

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия закрепила за собой лидерство в деле сохранения наследия античной Пальмиры и знаменитой Триумфальной арки. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на круглом столе о вопросах применения новых технологий в археологии для сохранения объектов материального наследия.

"Большой интерес сегодня вызывают технологии цифровой реконструкции утраченных памятников. Настоящим прорывом в этой области стал международный проект Института истории материальной культуры РАН, Русского географического общества и Государственного Эрмитажа по созданию подробной 3D-модели древней Пальмиры. Спасение этого памятника ЮНЕСКО, захваченного и разрушенного боевиками ИГИЛ (прежнее название запрещенного в РФ "Исламского государства", ИГ - прим. ТАСС), стало серьезным вызовом для всего мирового научного сообщества. Результатом этого титанического труда археологов стала детальная цифровая модель древнего города, включая знаменитую Триумфальную арку. Этот проект уверенно закрепил за Россией научное лидерство в деле сохранения наследия античной Пальмиры и ее предстоящего восстановления", - сказал председатель РИО.

Нарышкин также отметил важную роль новых технологий в обеспечении сохранности национальных памятников материальной культуры России. "Огромные просторы России открывают перед археологами бескрайние горизонты научного поиска от изучения древних петроглифов на Чукотке до реконструкции античных руин Херсонеса", - подчеркнул он. По словам председателя РИО, археологические проекты России должны и впредь получать государственную поддержку.

Триумфальная арка Пальмиры была взорвана в мае 2015 года боевиками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". В результате рухнул свод, полностью разрушен центральный пролет. От боковых пролетов сохранились лишь крайние пилоны, повреждены внутренние пилоны и резные каменные блоки, составлявшие своды. Часть элементов утрачена безвозвратно.

Весной 2022 года российские и сирийские специалисты разобрали завалы от взрыва, россияне отсканировали каждый блок и сделали несколько цифровых моделей арки: ее исторического облика, состояния до взрыва и после разрушения, а также виртуальную реставрацию. Осенью 2022 года впервые были проведены археологические исследования фундамента сооружения и культурного слоя вокруг арки. По предварительным оценкам, работы продлятся около трех лет.