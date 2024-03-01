Посол Узбекистана подарил московским музеям книги о культурном наследии страны

Директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова в свою очередь выразила готовность к развитию сотрудничества между музеями двух стран

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов передал в дар московским музеям книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в сборниках мира". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе посольства республики.

"Посольством Республики Узбекистан в Российской Федерации со стороны чрезвычайного и полномочного посла Ботиржона Асадова были торжественно вручены руководству Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и Государственного музея [искусства народов] Востока по 50 томов книг-альбомов "Культурное наследие Узбекистана в сборниках мира", - сообщили в пресс-службе посольства.

Асадов выразил надежду, что это мероприятие станет важным шагом на пути к углублению культурных связей между Узбекистаном и Россией.

"Вручение 50 томов книг-альбомов - не просто акт дарения, а мост между историями, традициями и культурами Узбекистана и России", - добавили в пресс-службе.

Директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова в свою очередь выразила готовность к развитию сотрудничества между музеями Узбекистана и России.

Книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в сборниках мира" содержат фотографии и описания археологических находок, архитектурных памятников, произведений живописи, скульптуры, прикладного искусства, которые находятся как в Узбекистане, так и в музейных и частных собраниях по всему миру.