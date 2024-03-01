В ПФКИ заявили, что фестиваль "Новые формы" объединяет людей

Генеральный директор фонда Роман Карманов отметил, что никакого железного занавеса в России нет

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Участие в международном фестивале уличного искусства "Новые формы" художников из 11 стран, среди которых Россия, Франция, Аргентина, Испания, Бразилия, говорит о том, что искусство объединяет людей, и никакого железного занавеса в России нет. Такое мнение выразил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов, при чьей поддержке в Сочи и Сириусе проводится фестиваль.

"Это второй фестиваль такого масштаба, который мы поддерживаем. Первый - "Культурный код" в Подмосковье, он состоялся в позапрошлом году. Это тоже очень большая история, которая перевернула отношение и сознание художников. Сейчас в Сочи [проходит] это мероприятие, у него много смыслов, это международное мероприятие, которое показывает, что никакого железного занавеса не существует. Конечно, искусство, живопись, музыка - это то, что нас всех объединяло, объединяет и будет объединять людей. В Сочи это уже наглядно видно, когда международные команды объединились вокруг создания изображений. Здесь задача не только в том, чтобы появились произведения искусства, которые люди увидят, но и через них передать определенные смыслы, поскольку у этого фестиваля есть тема и задача единства народов", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

"Новые формы" станут важной частью Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет на этих же улицах с 1 по 7 марта. Всего на фестиваль прилетят более 25 художников из 11 стран, среди них аргентинский создатель граффити Мартин Рон, мексиканский мастер Фарид Руэда. Вместе художники создадут порядка 20 муралов на фасадах жилых домов и 19 росписей на опорах мостов и стенах вдоль дорог из аэропорта Сочи. Все художественные произведения охватят более 4 тыс. кв. м и будут объединены темой "Когда мы вместе".

"Мне кажется, что стрит-арт - это одна из тех сфер искусств, к которой надо продолжать менять отношение в положительную сторону, поскольку в руках профессионалов оно здорово оживляет пространство. Причем это одно из немногих видов искусств, которое вынимает нас из телефонов и гаджетов, объединяет вокруг объектов, которые мы все видим, независимо от того, где мы находимся: проезжаем в машине, идем по улице. Есть возможность вкладывать в эти изображения смыслы, которые людей и радуют, и объединяют, и внушают оптимизм", - заключил глава ПФКИ.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.