Минкультуры выделит около 370 млн рублей на поддержку 62 кинофестивалей в России

Директор департамента кинематографии и цифрового развития ведомства Дмитрий Давиденко сообщил, что министерство поддерживает много фестивалей, на это выделяется около 370 млн рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министерство культуры России выделяет порядка 370 млн рублей на проведение в стране 62 кинофестивалей, 40 из них имеют международный статус. Об этом сообщил директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко.

"Министерство культуры РФ поддерживает очень много фестивалей, на это выделяется около 370 млн рублей. На сегодняшний день этими деньгами поддерживаются 62 кинофестиваля, из них 40 имеют международный статус. Большие ли это деньги, которые выделяются на эти 62 кинофестиваля? Нет, небольшие", - сказал он на сессии "Кинофестивали и их влияние на культурную среду и развитие регионов" на выставке "Россия".

Давиденко отметил, что, не считая Московского международного кинофестиваля - крупнейшего киносмотра страны, основная ставка делается на кинофестивали в регионах. "Вся нагрузка ложится на регионы, и регион уже добавляет свою субсидию на проведение кинофестиваля. <…> Министерство культуры РФ небольшим финансированием, но тем не менее поддерживает это мероприятие, и логотип Министерства культуры уже является для региона знаком доверия к фестивалю", - сказал представитель министерства.

При этом Давиденко отдал должное кинофестивалям, которые проводят в России без поддержки Минкультуры. "Они также важны и также значимы, регионы поддерживают их не меньше. Это не значит, что если фестиваль не имеет государственной поддержки, то он хуже или лучше. Это такое же важное событие для развития как киноиндустрии, так и региона, потому что люди в регионах нуждаются в таких мероприятиях. Особенно важно, когда приходят зрители, смотрят кино, и эти фильмы представляют создатели, продюсеры, авторы и дальше идет обсуждение", - сказал он.