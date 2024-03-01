В Петербурге открылся XIV Международный фестиваль моноспектаклей "Монокль"

Он пройдет с 1 по 7 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Четырнадцатый Международный фестиваль моноспектаклей "Монокль" открылся в театре "Балтийский дом" при участии мастеров этого жанра из Армении, Казахстана, Королевства Бахрейн и России. Он пройдет с 1 по 7 марта и завершится выступлением гостя фестиваля художественного руководителя московского театра "Сатирикон" со спектаклем "Константин Райкин. Своим голосом".

"На нынешнем "Монокле" так удивительно построилась программа, что в ней есть все - и классика, и современная драматургия, и совершенно неожиданные народные мотивы.

Но все спектакли объединяет то, что они о любви. Потому что, видимо, когда ты один на один выходишь к зрителю, единственное о чем тебе хочется говорить откровенно и честно - это любовь", - рассказала на пресс-конференции художественный директор фестиваля Марина Беляева.

Постоянный участник "Монокля" - фестиваль "ArmМоnо" (Ереван) показал на открытии спектакль "Балерина/ Варечка" режиссера Елены Варданян. В исповедальной роли танцовщицы Варечки выступила обладательница высшей театральной премии Армении "Артавазд-2023" Лиля Мукучян.

"Балтийский дом" - замечательный театр-фестиваль, который объединяет нас всех на различных фестивалях, в том числе и на "Монокле". Я благодарю петербургских коллег за это тепло и надеюсь, что наши встречи будут продолжаться", - сказала член жюри, директор фестиваля "ArмМоnо" Марианна Мхитарян. Какие-то спектакли "Монокля" она планирует пригласить в Ереван.

Фестивальная афиша

На международном этапе зрители увидят девять работ. Так, Северо-Казахстанский музыкальный драматический театр имени Сабита Муканова (Петропавловск, Казахстан) привезет моноспектакль Асылхана Разиева "Записки сумасшедшего" (режиссер Думан Адыкенов). Независимый проект из Королевства Бахрейн (Манама) дебютирует на фестивале спектаклем режиссера Джамала Альгайлана "Бытие" с актрисой Рим Ванус.

Россию на международном этапе представят Москва, Владимир, Ульяновск, Вологда и Петербург. К знаменитым героиням русской классики обратятся актрисы Анна Дулебова в спектакле "Бедная Катька" по пьесе Александра Островского "Гроза" (режиссер Ольга Новицкая, Ульяновск) и Мария Иваненко в спектакле Камерного драматического театра Вологды "Неточка" (режиссер Яков Рубин).

Владимирский академический театр драмы привезет спектакль по пьесе Хадар Гальрон "Моя мать - секретарь Ангела смерти" режиссера Вячеслава Терещенко. В роли Тами, единственной дочери родителей, переживших ужасы Освенцима, - актриса Анна Лузгина.

В программу войдут спектакли - победители Петербургского этапа фестиваля, который прошел с 25 января по 10 февраля. К текстам Гете и Пушкина обратится артист Николай Балобан в спектакле "Фауст" (театральное объединение ТОК, режиссер - Владимир Литвинов). Моноспектакль "Друг мой" Олега Рязанцева (режиссер Семен Серзин, "Невидимый театр") создан по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика. Третья работа - "В лучах" по пьесе современного польского драматурга Артура Палыги (режиссер Анджей Бубень, Академический театр имени Ленсовета) - работа Лаура Пирцхелаури, создавшей образ ученого Марии Склодовской-Кюри.

В "Балтийском доме" будет организована фотовыставка "Участники Международного фестиваля моноспектаклей "Монокль" 1997-2024". В программе - круглый стол, посвященный жанру моноспектакля, проект "Читаем Пушкина". Также состоится музыкально-поэтический вечер памяти режиссера, актера и театрального педагога, заслуженного деятеля искусств России Юрия Томошевского - одного из родоначальников жанра моноспектакля в Санкт-Петербурге.

О фестивале

Фестиваль "Монокль" проводится раз в два года в два этапа: петербургский и международный. В нем принимали участие Софико Чиаурели, Алла Демидова, Армен Джигарханян, Михаил Козаков, Сергей Юрский, Евгений Гришковец. По сложившейся традиции фестиваль не только представляет работы признанных мастеров, но и открывает новые имена. Молодые актеры представляют как государственные театры, так и независимые проекты. На фестиваль 2024 года поступило 162 заявки. Жюри из теоретиков и практиков театра назовет обладателей Гран-при и трех премий.

Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.