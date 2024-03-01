Фильм "Мастер и Маргарита" собрал 2 млрд рублей в российском прокате

Фильм вышел в прокат 25 января

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Кассовые сборы фильма "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова достигли 2 млрд рублей в российском прокате. Это третий проект с начала года, достигший этого показателя.

Общие сборы по состоянию на 1 марта составили 2 000 562 243 рублей указано на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино. Ранее в этом году отметку в 2 млрд рублей преодолели фильмы "Холоп-2" Клима Шипенко и "Бременские музыканты" Алексея Нужного.

Фильм вышел в прокат 25 января. Роли Мастера и Маргариты в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Работа над картиной Михаила Локшина растянулась на пять лет, бюджет "Мастера и Маргариты" составил 1,2 млрд рублей. Как говорят создатели картины, новый фильм не является прямой экранизацией романа.

В новость внесена правка (22:15 мск) - передается с исправлением даты во втором абзаце, верно - 1 марта.