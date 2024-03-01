В Москве прошел день культуры Киргизии, посвященный Наврузу и приходу весны

На мероприятии было зарегистрировано около 600 гостей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. День культуры Киргизии в честь предстоящего праздника Навруз и прихода весны, организованный при поддержке посольства республики в России, прошел в Московском государственном строительном университете (МГСУ), передает корреспондент ТАСС.

"На мероприятии было зарегистрировано около 600 гостей, местные и иностранные гости", - сказал в беседе с ТАСС организатор мероприятия Тенгиз Чеченов.

Фестиваль стартовал с выставки, на которой мастера из Киргизии представляли национальную одежду, обувь, игрушки и предметы декора ручной работы. Рядом с выставкой работала фотозона, где гости могли сфотографироваться в национальной одежде на фоне шырдака (киргизский ковер из войлока). После этого для гости фестиваля смогли попробовать блюда и напитки киргизской кухни - боорсоки, курут и бозо. Во время работы выставки в холле университета организаторы установили настоящую киргизскую юрту, где рассказывали об устройстве быта в киргизском жилище.

На мероприятии присутствовали сотрудники посольства, диаспоры, ученые, студенты и молодежь Москвы.

"Мы решили организовать мероприятие к предстоящему Ноорузу, к первому дню весны, и в честь Дня флага Киргизии, который отмечается 3 марта. Мы планируем каждый год устраивать такие мероприятия", - сказал ТАСС второй организатор фестиваля Камчыбек Асанбаев.

После дегустации блюд киргизской кухни гостей ожидала концертная программа. "Каждый год мы становимся свидетелями, как развиваются наши [России и Киргизии] многосторонние отношения. <...> Наши культурно-образовательные связи очень прочны", - сказала на открытии концерта советник-посланник посольства Киргизии в РФ Айдай Омуркулова.

На концерте гости могли услышать отрывок из киргизского эпоса Манас, музыку на национальном инструменте комузе и увидеть постановки на основе киргизских произведений. На сцене также выступили студенты университета с национальными танцами.