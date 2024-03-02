Михаилу Пореченкову исполнилось 55 лет

Актера поздравили коллеги по Московскому Художественному театру им. А. П. Чехова, в том числе директор театра Константин Хабенский, который сообщил, что вскоре артист может принять участие в новом проекте

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Народному артисту РФ Михаилу Пореченкову исполняется 55 лет, с этой датой его поздравили коллеги по Московскому Художественному театру имени А. П. Чехова. Художественный руководитель - директор театра Константин Хабенский сообщил ТАСС, что для артиста готовится новый проект.

"Когда я услышал цифру 55, понял, как быстро летит время и как мало мы еще что-то успели сделать. Но тем не менее что-то сделано вместе с моим другом Михаилом Евгеньевичем Пореченковым, еще начиная с питерских времен. Мне кажется, мы достаточно дерзко перепахивали театральное сценическое пространство вместе, в одной связке, и переехали на московские сцены, вместе здесь работали, вместе работали в кино", - сказал ТАСС Хабенский.

Он сообщил, что их с Михаилом Пореченковым связывают дружеские отношения. "Не только кино и театральная жизнь нас связывают, но и радости, и горести жизненные наши, через которые нам пришлось пройти. И мне кажется, мы относительно достойно прошли все, идем дальше вперед. И никакая разность взглядов на некоторые вещи (житейские или творческие), никакие другие разногласия не мешают нам оставаться друзьями. Это радует", - сказал худрук.

Хабенский рассказал, что в театре у Пореченкова может появиться новый проект. "Для Михаила Евгеньевича готовится новый проект. Но нужно сделать так, чтобы ему это предложение понравилось. Проекты предлагаются. Сейчас Михаил Евгеньевич находится в прочтении двух пьес на выбор. Если это ему понравится, значит мы будем делать все для того, чтобы найти достойного режиссера и запустить эту историю в жизнь", - пояснил худрук.

Заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник, в свою очередь, рассказал ТАСС, что познакомился с Пореченковым, еще когда тот был студентом театрального института. "Был кинофестиваль в Калининграде. Михаил Евгеньевич Пореченков, Константин Юрьевич Хабенский и их однокурсники приехали туда играть спектакль про Высоцкого. Это был их дипломный спектакль. Я тогда был начинающим журналистом на телевидении и приехал снимать сюжет об этом фестивале, в том числе и о спектакле, который играли молодые актеры. Мы тогда познакомились с Мишей. У меня было ощущение, что он яркий, сильный, харизматичный, бесспорно талантливый человек, у которого много чего сложится в жизни. Собственно, так это и произошло", - сказал Верник.

Он отметил, что артист продолжает играть с тем же драйвом. "Поразительно, что он не изменился вообще - ни внешне, ни внутренне. Он в таком же тонусе, он с таким же драйвом существует и в профессии, и в жизни. Ему вкусно жить. Это самое главное. И это видно в его ролях, у него роли очень разные. Он и как характерный актер существует, и как драматический актер, и как мелодраматический актер. Его темперамент, его природа, органика актерская позволяют ему быть очень-очень разным. Каким будет Миша после того, как ему исполнится 55 лет, я не знаю, но знаю точно, что он будет таким же талантливым, таким же непредсказуемым, таким же мощным актером, чего я ему и желаю", - заключил собеседник агентства.

Об актере

Михаил Пореченков родился 2 марта 1969 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств). Служил в Санкт-Петербургском театре "На Крюковом канале". В 1996-2002 годах входил в труппу Академического театра имени Ленсовета. В 2002 году переехал в Москву, где был принят в Московский художественный театр им. А. П. Чехова. Его дебют на сцене МХТ состоялся в том же году в спектакле "Утиная охота" по пьесе Александра Вампилова. С 2003 года состоит в труппе этого театра. В числе его ролей - штабс-капитан Мышлаевский в спектакле "Белая гвардия" по роману Михаила Булгакова, Полоний в "Гамлете" Уильяма Шекспира, Позднышев в "Крейцеровой сонате" по повести Льва Толстого.

В 1994 году состоялся дебют актера в кино. Он исполнил роли в драме "Вне времени" (Neben der Zeit; Германия) режиссера Андреаса Клайнерта и комедии Эрнеста Ясана "Колесо любви". Среди его киноработ - роли в проектах "Агент национальной безопасности", "Ликвидация", "Мост", "Спецназ", "9 рота", "Большая любовь", "1612", "Поддубный", "Родитель", "Русский крест". Был режиссером и продюсером картины "День Д", где также сыграл как актер. Выступал в роли ведущего на различных телешоу.