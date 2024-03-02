Филармония Петербурга отметит 200-летие премьеры Торжественной мессы Бетховена

Произведение исполнят Камерный оркестр Заслуженного коллектива России и Хор Санкт-Петербургской консерватории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Филармония имени Дмитрия Шостаковича отметит 200-летие мировой премьеры Торжественной мессы Людвига ван Бетховена, впервые прозвучавшей в Петербурге 26 марта 1824 года. По случаю юбилея это произведение исполнят Камерный оркестр Заслуженного коллектива России и Хор Санкт-Петербургской консерватории под управлением немецкого дирижера Лео Кремера, сообщила пресс-служба концертной организации.

"Исполнение пройдет в рамках абонемента "Филармония от "Сотворения мира", объединяющего великие сочинения, чьи премьеры стали вехами в филармонической истории Петербурга", - рассказали в пресс-службе. Сольные партии в Мессе исполнят солисты Мариинского театра Жанна Домбровская, Дарья Рябоконь, Александр Тимченко и лауреат международных конкурсов бас Илья Мазуров, специализирующийся в области старинной музыки.

Премьера мессы состоялась по инициативе большого поклонника музыки Бетховена князя Николая Голицына в зале купца Кусовникова (ныне - Малый зал филармонии). То исполнение стало единственным, осуществленным при жизни композитора.

В предстоящих концертах исторического абонемента прозвучат, в частности, Пятая симфония Шостаковича, мировую премьеру которой в Большом зале Ленинградской филармонии осуществил Заслуженный коллектив Республики под управлением Евгения Мравинского, Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова, прозвучавший в Зале Дворянского собрания (ныне - Большой зал Филармонии) в исполнении автора.

Формально Петроградская филармония была образована в 1921 году, но все перечисленные концерты по праву считаются частью ее истории, которая неотделима и от истории образованного в 1882 году Придворного оркестра (ныне - Заслуженный коллектив России), и от истории построенного в 1839 году зала Дворянского собрания, в котором в том числе проходили концерты. Филармония - преемница Санкт-Петербургского филармонического общества, которое возникло в 1802 году. Тогда в Петербурге было впервые организовано исполнение оратории Йозефа Гайдна "Сотворение мира". Это сочинение в нынешнем сезоне открыло программу исторического абонемента Филармонии.