Программа "Земский работник культуры" позволит привлечь организаторов в Хабаровский край

Речь идет об специалистах в сфере исполнительского искусства

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Программа "Земский работник культуры" поможет привлечь организаторов мероприятий в сфере исполнительского искусства в Хабаровский край. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

"Организаторы - это те, кто, в первую очередь, помогут нам проявлять таланты в сфере исполнительского мастерства. <...> Поэтому организаторов в первую очередь, а дальше всех с миру по нитке, всех на Дальний Восток, в Хабаровский край", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что в РФ с 2025 года запустят программу "Земский работник культуры". Так, специалист, который переедет на работу в село или малый город, сможет получить единовременную выплату в 1 млн рублей. При этом на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое больше.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.