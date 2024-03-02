Бондарчук не исключил в будущем трансформации франшизы "Лед"

Фильм вышел в прокат 14 февраля и заработал уже больше 1,4 млрд рублей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Третья часть спортивной и мелодраматической франшизы "Лед", которая в настоящее время идет в прокате, стала заключительной, создатели не рассматривают создания четвертого фильма. При этом в будущем проект может ждать трансформация, рассказал ее генеральный продюсер Федор Бондарчук.

"Думаю, что нет, не будет [четвертого фильма "Лед"]. Есть планы пока в этой вселенной немного трансформировать проект", - сказал Бондарчук на творческой встрече на международной выставке "Россия".

"Лед 3" вышел в прокат 14 февраля и заработал в российском прокате уже больше 1,4 млрд рублей. Новый фильм стал финалом истории хоккеиста Саши Горина в исполнении Александра Петрова. Режиссером проекта стал выпускник школы кино и телевидения "Индустрия" Юрий Хмельницкий, для которого "Лед 3" стал дебютным полнометражным фильмом. Помимо Петрова, главные роли в фильме исполнили Мария Аронова, Анна Савранская и Степан Белозеров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.