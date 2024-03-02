"Таджикфильм" ищет актеров в совместное с Россией кино

Производство фильма под рабочим названием "Тишина в горах" ведут вместе с российской студией "Лендок"

ДУШАНБЕ, 2 марта. /ТАСС/. Государственная киностудия "Таджикфильм" объявила открытый кастинг в Душанбе для желающих сняться в фильме под рабочим названием "Тишина в горах", производство которого ведется совместно с российской студией "Лендок". Об этом сообщила администрация "Таджикфильма".

"Согласно меморандуму о сотрудничестве, госучреждение "Таджикфильм" в марте, апреле, мае и июне 2024 года на территории Республики Таджикистан снимет совместный художественный фильм с рабочим названием "Тишина в горах" совместно с "Санкт-Петербургской студией документальных фильмов" ("Лендок" - прим. ТАСС). <...> 4 и 5 марта 2024 года кастинг-отбор актеров и актрис пройдет в павильоне "Таджикфильма", - говорится в сообщении.

Киностудия также перечислила список ролей, для которых требуются актеры. В частности, для съемок нужны мужчина "со строгим морщинистым лицом старше 65 лет" для роли персонажа по имени Муса, мужчина старше 70 лет, который сыграет сторожа кладбища, трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет на роли повара, сотрудника МВД, а также оного из героев по имени Анзур, двое женщин в возрасте от 25 до 40 лет, которые сыграют уборщицу и героиню картины по имени Шахноза, а также для фильма ищут 10-летнего актера на роль персонажа Али и 17-летнего подростка на роль героя по имени Нодир.

В начале февраля директор "Таджикфильма" Махмадсаид Шохиён сообщал ТАСС, что совместно с "Лендоком" в 2024 году планируется снять фильм. По его словам, производством тизера картины уже занимались в республике. Рабочее название фильма "Тишина в горах", подробностей сюжета он раскрывать не стал. По словам директора, картина станет первым совместным проектом таджикской киностудии с Россией, которая будет отснята целиком в республике.