Вован и Лексус снимут сериал по мотивам своих пранков

Алексей Столяров отметил, что "это не быстро"

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в беседе с корреспондентом ТАСС рассказали, что снимут сериал по мотивам своей деятельности.

"Думаю, всему свое время, это небыстро", - сказал Столяров, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС на полях Всемирного фестиваля молодежи. "У нас и так довольно сложный график с нашей работой. Постепенно мы к этому придем", - добавил он.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.