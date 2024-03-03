Мариинка посвятит исполнение "Пиковой дамы" 85-летию Владимира Атлантова

Главные партии исполнят солист Большого театра России Олег Долгов и солисты Мариинского театра Екатерина Семенчук, Ольга Бородина, Зинаида Царенко, Алексей Марков, Ариунбаатар Ганбаатар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Мариинский театр посвятит исполнение "Пиковой дамы" Петра Чайковского 85-летию народного артиста СССР Владимира Атлантова. Опера прозвучит на Новой сцене под управлением Валерия Гергиева, сообщила пресс-служба театра.

"Спектакль посвящен юбилею выдающегося тенора Владимира Атлантова - 19 февраля ему исполнилось 85 лет. В главных партиях - звездный состав исполнителей: солист Большого театра России Олег Долгов и солисты Мариинского театра Екатерина Семенчук, Ольга Бородина, Зинаида Царенко, Алексей Марков, Ариунбаатар Ганбаатар", - рассказали в пресс-службе.

В 1963 году, после окончания Ленинградской консерватории, Владимир Атлантов стал солистом Кировского (ныне Мариинского) театра. На этой сцене его талант лирико-драматического тенора раскрылся в русском, итальянском, французском репертуарах. В "Пиковой даме" он блистал в партии Германа. С именем Атлантова во многом связано мировое признание русского исполнительского стиля - он первым из советских певцов послевоенного поколения доказал за границей, что этот стиль гармонично сочетается с международными канонами бельканто. С 1967 по 1988 год певец был солистом Большого театра СССР, на сцене которого исполнил 18 партий.

В 1988 году Владимир Атлантов уехал из Советского Союза на Запад, где выступал в крупнейших театрах мира. Ныне он проживает в Австрии, носит звание каммерзенгера Венской государственной оперы (1987).

Уроженец Ленинграда, певец принимал участие в торжествах, посвященных 300-летию города, проводил мастер-классы в Санкт-Петербургской консерватории и в Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. На V Конкурсе имени Николая Римского-Корсакова, состоявшемся в Петербурге в ноябре 2002 года, Атлантов учредил специальный приз "За артистизм", которым наградил белорусского певца Владислава Сулимского, ставшего вскоре солистом Мариинки.