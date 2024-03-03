В Филармонии Петербурга выступит оркестр Республики Татарстан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан даст 3 марта концерт в Большом зале Филармонии в Санкт-Петербурге в новом абонементе "Оркестровая география России". Это будет первое выступление коллектива в Филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России и Республики Татарстан Александра Сладковского.

"Питер для меня - это святое место, я очень по нему скучаю. Дирижер, который начинает карьеру в этом городе, проходит через ад. Это среда, которая перемалывает все ненужное. Поэтому Питер был для меня страшным и очень важным испытанием, и я считаю, что прошел его с честью. После этого я оказался нужным не только в Казани", - сказал корреспонденту ТАСС Сладковский.

Дирижер закончил в Петербурге Консерваторию по классу профессора Владислава Чернушенко, руководил консерваторским симфоническим оркестром, работал с оркестром Академической капеллы.

В петербургской программе гостей примет участие народный артист России Денис Мацуев, который исполнит с оркестром Второй фортепианный концерт Сергея Прокофьева. Прозвучит также Фантастическая симфония Гектора Берлиоза.

Госоркестр Татарстана, основанный в 1966 году, открыл новую страницу своей истории в 2010 году с приходом Сладковского. Это первый российский региональный оркестр, записанный на телеканалах Medici.tv и Mezzo. Оркестр участвовал в программах европейских фестивалей, сотрудничал с ведущими солистами и дирижерами, выступал на знаменитых европейских площадках, в том числе - в Золотом зале венского Музикферайн.